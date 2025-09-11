به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،صادق نادری در اولین جشنواره ملی عدس شهرستان ورزقان با اشاره به جایگاه مهم آذربایجان شرقی در تولید عدس کشور گفت: ۲۰ الی ۲۵ درصد عدس کشور در این استان تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرستان ورزقان سهم عمده‌ای در تولید این محصول دارد افزود: ۷۰ الی ۸۰ درصد از عدس استان نیز در ورزقان تولید می‌شود که به دلیل خاصیت ویژه از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است.

نادری به موضوع بیمه محصولات کشاورزی اشاره کرد و عملکرد نامناسب آن را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: انتقادات کشاورزان در بحث بیمه به حق است چرا که بیمه به خوبی عمل نمی‌کند که یکی از دلایل آن مشکلات زیرساختی و دیگری موضوع اعتبارات است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی شوری خاک و شوری آب را از دیگر مشکلات کشاورزان عنوان کرد.

وی با هشدار درباره پیامد‌های تغییرات اقلیمی از کاهش ۷۰ درصدی بارندگی و وقوع تگرگ شدید در چهار مرحله طی امسال خبر داد و گفت: این عوامل خسارات سنگینی به بخش کشاورزی وارد کرده است.