معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی از تولید ۲۵ درصد عدس کشور در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،صادق نادری در اولین جشنواره ملی عدس شهرستان ورزقان با اشاره به جایگاه مهم آذربایجان شرقی در تولید عدس کشور گفت: ۲۰ الی ۲۵ درصد عدس کشور در این استان تولید میشود.
وی با بیان اینکه شهرستان ورزقان سهم عمدهای در تولید این محصول دارد افزود: ۷۰ الی ۸۰ درصد از عدس استان نیز در ورزقان تولید میشود که به دلیل خاصیت ویژه از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است.
نادری به موضوع بیمه محصولات کشاورزی اشاره کرد و عملکرد نامناسب آن را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: انتقادات کشاورزان در بحث بیمه به حق است چرا که بیمه به خوبی عمل نمیکند که یکی از دلایل آن مشکلات زیرساختی و دیگری موضوع اعتبارات است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی شوری خاک و شوری آب را از دیگر مشکلات کشاورزان عنوان کرد.
وی با هشدار درباره پیامدهای تغییرات اقلیمی از کاهش ۷۰ درصدی بارندگی و وقوع تگرگ شدید در چهار مرحله طی امسال خبر داد و گفت: این عوامل خسارات سنگینی به بخش کشاورزی وارد کرده است.