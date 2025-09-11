معاون روابط کار با اشاره به لزوم اصلاح قانون بازنشستگی پیش از موعد گفت: ۵۲ درصد بازنشستگی پیش از موعد قابل قبول نیست و باید محیط‌های کاری زیان‌آور با همت کارفرمایان اصلاح شود تا از کارگران صیانت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما چهارمحال و بختیاری،پروانه رضایی افزود: وجود ۵۲ درصد بازنشستگی پیش از موعد در هیچ کشوری معمول و پسندیده نیست و گاهی جوانانی با ۴۰ سال سن بازنشسته می‌شوند.

وی گفت: برخی مشاغل سخت هستند، اما گاهی، آرایی در این حوزه صادر می‌شود که دور از منطق است که در بسیاری از موارد می‌توان با همت و حمایت کارفرما از میزان سخت و زیان آوری محیط کاری برخی مشاغل کاست و یا آن را رفع کرد.

رضایی بختیاری افزود: مشکل محیط‌های کاری با شرایط سخت و زیان‌آور حتی المقدور باید رفع شود تا بتوان به بهترین نحو از کارگران صیانت کرد.