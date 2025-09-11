معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به لزوم احیا تعاونی‌های ناموفق گفت: طبق قانون تعاون و ماده ۵۴ آن باید تعاونی‌های بدون شرایط را منحل کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما چهارمحال و بختیاری، یعقوب رستمی افزود: ولی فرصتی برای تعاونی‌های راکد قرار داده‌ایم تا با بازبینی، برگزاری مجامع و فعالیت مجدد بتوانند دوباره احیا شوند.

رستمی افزود: در کشور حدود ۲۳۵ هزار تعاونی ثبت شده داریم که بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی اکنون فعال هستند.

وی گفت: حدود سه میلیون نفر به صورت مستقیم در این تعاونی‌های فعال، اشتغال دارند.