پخش زنده
امروز: -
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به لزوم احیا تعاونیهای ناموفق گفت: طبق قانون تعاون و ماده ۵۴ آن باید تعاونیهای بدون شرایط را منحل کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما چهارمحال و بختیاری، یعقوب رستمی افزود: ولی فرصتی برای تعاونیهای راکد قرار دادهایم تا با بازبینی، برگزاری مجامع و فعالیت مجدد بتوانند دوباره احیا شوند.
رستمی افزود: در کشور حدود ۲۳۵ هزار تعاونی ثبت شده داریم که بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی اکنون فعال هستند.
وی گفت: حدود سه میلیون نفر به صورت مستقیم در این تعاونیهای فعال، اشتغال دارند.