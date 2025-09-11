پخش زنده
در آستانه شروع ماه مهر، جشن عاطفههای امسال با شعار «آینده ساز باشیم» دراستان اصفهان شروع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ قائم مقام اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گفت: فردا، مصلاهای جمعه و در طول هفته آینده هم مراکز کمیته امداد و پایگاههای نیکوکاری در استان، کمکهای مردم را دریافت میکنند.
آقای اله دادی به امکان واریز غیرحضوری کمکهای مردمی هم اشاره کرد و گفت: مردم میتوانند کمکهای خود را از طریق شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹ و یا با وارد کردن شماره # ۸۸۷۷ (ستاره ۸۸۷۷ مربع) به دست دانش آموزان نیازمند برسانند.
۴۴ هزار دانش آموز در استان، تحتِ پوشش کمیته امداد قرار دارند.