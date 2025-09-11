به گزارش خبرگزاری صدا و سیما چهارمحال و بختیاری، رئیس میراث فرهنگی بروجن گفت:در اخرین روز‌های تابستان امامزاده حمزه علی بخش بلداجی با طبیعتی زیبا و خوش آب و هوا پذیران مسافران از نقاط مختلف است.

نوروزی افزود: درکنار اماکن تفریحی و گردشگری بقاع متبرکه به عنوان ظرفیتی فرهنگی در رونق گردشگری مذهبی محسوب می‌شوند.

وی گفت: بقاع متبرکه علاوه بر ارزش‌های مذهبی از جاذبه‌های تاریخی نیز محسوب می‌شوند.

امامزاده حمزه علی بنایی تاریخی مربوط به دوره تیموریان تا دوره قاجار است و در مجاورت شهر بلداجی واقع شده است. این اثر ۲۴ فروردین ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۸۲۲۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.