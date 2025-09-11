مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: عملیات ایمن‌سازی و روکش آسفالت محور غیرشریانی نرگاه با اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد و ۹۳۸ میلیون ریال آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حمیدرضا پیمانجو افزود: قرارداد این طرح شهریورماه امسال به امضا رسیده و عملیات اجرایی آن با نظارت معاونت راهداری (اداره نگهداری راه‌ها) در حال انجام است.

وی با اشاره به مشخصات طرح افزود: اجرای اندود سطحی در محل لکه‌گیری به میزان یک‌هزار و ۲۰۰ کیلوگرم، اندود سطحی در محل روکش آسفالت سه‌هزار و ۵۰۰ کیلوگرم، لکه‌گیری با بیندر ۱۹-۰ به میزان ۹۰۰۰ مترمربع‌سانتیمتر و اجرای روکش آسفالت بیندر ۱۹-۰ به میزان ۲۷۲۰۰ مترمربع‌سانتیمتر از جمله گزینه اصلی این قرارداد است.