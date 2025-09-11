وزش باد شدید با احتمال خیزش گرد و خاک از امروز پنجشنبه تا اواسط هفته آینده به تدریج مناطق مختلف استان را فرا خواهد گرفت.

باد شدید و گرد و خاک در راه خراسان رضوی

باد شدید و گرد و خاک در راه خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: از بعد از ظهر امروز تا اوایل شب افزایش ابر در برخی نقاط شمال و شمال غرب استان احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد در برخی نقاط با وقوع پدیده گرد و خاک پیش‌ بینی می شود.

محمد غیوری افزود: از روز شنبه گرد و خاک به نواحی مرکزی از جمله مشهد خواهد رسید و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: از طرفی افزایش سرعت وزش باد در جنوب شرق و همچنین وزش باید شدید در مناطق مستعد با احتمال خیزش گرد و خاک در نواحی یاد شده تا روز دوشنبه هفته آینده نیز پیش‌ بینی می‌ شود.

غیوری گفت: کاهش دما نیز در هفته پیش‌ رو در استان رخ خواهد داد و هوای خنک تا روزهای پایانی هفته ماندگار خواهد بود.

وی نوسان دمایی مشهد طی دیروز را بین ۲۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد عنوان کرد و گفت: دیروز سبزوار با ۴۱ و فریمان با ۱۴ درجه سانتیگراد گرم‌ ترین و خنک‌ ترین شهرهای استان بودند.

کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی افزود: دمای هوا در مشهد نیز امروز بین ۲۰ تا ۳۶ درجه سانتیگراد در نوسان است و دیروز بیشترین سرعت وزش باد در تایباد با عدد ۶۵ کیلومتر بر ساعت به ثبت رسید.