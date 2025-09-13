در هفتهای که گذشت، فضای مجازی مازندران میزبان واکنشهای گستردهای به موضوعات متنوع بود؛ از نگرانیهای زیستمحیطی گرفته تا تحسین نخبگان و نقد رفتارهای اجتماعی.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فضای مجازی استان مازندران در هفتهای که گذشت، میزبان واکنشهای گستردهای به موضوعات متنوع و پرحاشیه بود؛ از نگرانیهای زیستمحیطی و رفتارهای اجتماعی تا تحسین استعدادهای بومی و حمایت از قهرمانان ملی.
در صدر توجه کاربران، زمزمههایی درباره انتقال آب از منطقه دوهزار تنکابن به شرق استان قرار داشت؛ موضوعی که با واکنشهای نگرانکنندهای در شبکههای اجتماعی همراه شد. بسیاری از کاربران با انتشار پیامهایی خواستار شفافسازی مسئولان شدند. با این حال، فرماندار تنکابن این خبر را تکذیب کرد و آن را شایعهای بیاساس دانست که موجب تشویش اذهان عمومی شده است.
در یکی دیگر از موضوعات داغ، ویدئویی از برخورد تند برخی مسافران با ناجی غریق در یکی از سواحل استان، موجی از حمایت مردمی را به دنبال داشت. ناجی که مانع ورود قایق بادی به دریا شده بود، برای حفظ جان مسافران اقدام کرده بود اما با هتاکی مواجه شد. کاربران با انتشار پیامهایی چون «بدبختی اینه مثل دفعه قبل میوفتن توی آب، نجات غریق میره نجاتشون میده بعد خودش جونش را از دست میده» از او حمایت کردند و خواستار فرهنگسازی در رفتار با نیروهای امدادی شدند.
اما فضای مجازی تنها محل اعتراض و نقد نبود؛ بلکه تحسین و افتخار نیز در آن موج زد. ویدئویی از یک پیرمرد چوپان اهل نکا که مسائل پیچیده ریاضی را با دقت و سرعت حل میکرد، کاربران را شگفتزده کرد.
در آستانه آغاز رقابتهای جهانی کشتی در زاگرب، فضای مجازی استان پر شده از تصاویر و پیامهای حمایتی برای کشتیگیران مازندرانی. کاربران با انتشار کلیپ هایی از تمرینات و افتخارات گذشته، این ورزشکاران را «دلاوران خاک وطن» نامیدند و برخی حتی این غیرت را با شجاعت رزمندگان دفاع مقدس مقایسه کردند.
در پایان هفته، کلیپی از برخورد یک طبیعتگرد با پلنگی در جنگلهای آمل، واکنشهای زیستمحیطی را برانگیخت. پلنگ در حال خوردن لاشه اسب بود و حضور انسان در آن لحظه، بهزعم بسیاری از کاربران، مزاحمتی برای حیاتوحش محسوب میشد. برخی نوشتند: «در چنین مواقعی باید شما صحنه را ترک کنید، نه پلنگ»، و خواستار آموزش اصول طبیعتگردی و احترام به زیستگاههای حیوانات شدند.