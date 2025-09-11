به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از الشروق، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر گفت: نشست سران کشور‌های عربی و اسلامی برای بررسی و تصویب روند واکنش جمعی برای بازدارندگی در برابر اسرائیل در روز‌های یکشنبه و دوشنبه آینده در دوحه برگزار خواهد شد.

وزیر امور خارجه قطر همچنین در گفت‌و‌گو با شبکه سی ان ان حمله رژیم صهیونیستی به دوحه را تروریسم دولتی دانست و تاکید کرد: واژه‌ای نمی‌یابم که بتواند میزان خشم ما از این اقدام را بیان کند. این، تروریسم دولتی است و ما مورد خیانت قرار گرفته‌ایم.

ارتش رژیم صهیونیستی و شاباک، عصر روز سه شنبه در بیاینه‌ای رسمی، مسئولیت تجاوز هوایی تروریستی به نشست سران حماس در دوحه قطر را در حالی بر عهده گرفتند که رهبران این جنبش برای بررسی طرح پیشنهادی آتش بس در غزه از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گردهم آمده بودند.

وزارت امور خارجه قطر با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، حمله رژیم صهیونیستی به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس در دوحه را «جنایتکارانه و بزدلانه» خواند و تأکید کرد این اقدام تهدیدی جدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان قطر به شمار می‌رود.

«جاسم البدیوی» دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس گفت: عملیات شرم آور اسرائیل در خاک قطر را به شدت محکوم می‌کنیم.

وی بر همبستگی کامل این شورا با قطر تأکید کرد و گفت: از هر اقدامی که قطر انجام دهد، حمایت می‌کنند.