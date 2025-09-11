امروز: -
سفر رئیس‌جمهور به اردبیل

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۰- ۱۵:۳۳
خبرهای مرتبط

دولت آماده رفع مشکلات موجود است

صهیونیست‌ها با اختلاف‌افکنی در پی غارت مسلمانان هستند

احزاب و سیاسیون باید در میدان عمل خود را نشان دهند

استان اردبیل از مزیت‌های کم‌نظیری برخوردار است

آموزش‌ها باید از تئوری به تجربی ارتقا یابد

افتتاح ۷۲ طرح اقتصادی با حضور رئیس جمهور در اردبیل

برچسب ها: پزشکیان ، سفر رئیس جمهور ، اردبیل
