دانشگاه کردستان میزبان هفتاد و هشتمین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این جلسه نمایندگانی از سراسر مراکز عالی کشور حضور داشته و به بررسی مسائل مختلف آموزشی و دانشجویی پرداختند.

«لهونی» استاندار کردستان با اشاره به جایگاه برتر دانشگاه کردستان خواستار اقدام سریع برای رفع مشکلات زیر‌ساختی این دانشگاه از جمله در زمینه خوابگاه‌ها، فضای ورزشی و تجهیزات آزمایشگاهی شد.

«حبیبا» معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان کشور بر لزوم ارتباط تنگاتنگ دانشگاه و صنعت تأکید کرد و از تکمیل سامانه‌های پیوسته اطلاعات و مدارک تحصیلی دانشگاهی نیز خبر داد.

«خضری» مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این جلسه رفع چالش‌ها و دغدغه‌های دانشجویان را مورد تأکید قرارداد و گفت: باید از همه ظرفیت‌ها برای افزایش رفاه دانشجویان بهره گرفت.

«حجت الاسلام حاتمی» مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان با اشاره به اهمیت کسب علم اظهار داشت: مناسب‌سازی فضای آموزشی و پیگیری دغدغه‌های رفاهی دانشجویان، موجب ارتقای کیفیت تحصیل و علم‌آموزی می‌شود.

«سی‌و‌سه‌مرده» رئیس دانشگاه کردستان هم با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در این دانشگاه گفت: دانشجویانی از تمامی قومیت‌ها و مذاهب با وحدت و همدلی در دانشگاه کردستان در حال تحصیل هستند.

در پایان این جلسه نحوه توانمند سازی دانشجویان، بحث شورا‌های صنفی و خوابگاه‌های متأهلی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت.