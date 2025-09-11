پخش زنده
۲ دستگاه موتورسیکلت سنگین فاقد پلاک در آباده توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان آباده گفت: در اجرای طرح تشدید برخورد و مقابله با موتورسیکلتهای سنگین و قاچاق، ماموران کلانتری سورمق و کلانتری ۱۱ انقلاب، به ۲ دستگاه موتورسیکلت سنگین فاقد پلاک مشکوک شدند و دستور توقیف آنها را صادر کردند.
سرهنگ محمدرضا رضایی افزود: راکبان موتورسیکلتها پس از مشاهده ماموران اقدام به فرار و در تعقیب و گریز، موتورسیکلتها را رها کردند و متواری شدند.
فرمانده انتظامی آباده با بیان اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلتهای توقیفی را ۹ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: پرونده در این خصوص تشکیل و تلاش برای دستگیری مالکان ادامه دارد.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.