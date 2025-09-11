به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ وحید صباغ گفت: کود اوره مورد نیاز کشاورزان برای انجام کشت پاییزه فراهم شده و کشاورزان به اندازه نیاز می‌توانند کود را دریافت کنند.

وی افزود: یکی از مهمترین اقداماتی که برای آماده کردن اراضی کشاورزی کشت پاییزه باید انجام شود، استفاده از کود‌های پایه اوره، فسفات و پتاس است.

صباغ گفت: پیش بینی می‌شود در کشت پاییزه امسال ۲۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیرکشت محصولاتی مانند گندم، جو، دانه روغنی و ... برود.

وی در مورد پیشنهاد کارشناسان کشاورزی برای زمان کشت محصولات با توجه به خشکسالی و کمبود شدید بارندگی‌ها نیز بیان کرد: کشاورزان براساس ارقامی که در دست دارند باید امر کشت را انجام دهند، زمان کشت برخی از بذور زمستان و برخی از بذور در فصل پاییز است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه با بیان اینکه معمولا برای انجام کشت پاییزه در استان به ۳۵ هزار تن بذر نیاز است، گفت: اکنون ۸۵۰۰ تن بذر آماده شده و مابقی بذور نیز خود مصرفی هستند.

به گفته صباغ خشکسالی در کشت پاییزه سال گذشته سبب شده تا کشاورزان وضعیت خوبی در تامین بذور خود مصرفی نداشته باشند و از سوی دیگر این چالش سبب شده تا کشاورزان از سرمایه در گردش کافی برای خرید بذور برخوردار نباشند.

خراسان شمالی ۳۴۴ هزارهکتار اراضی باغی و کشاورزی و ۸۲ هزار بهره بردار دارد.