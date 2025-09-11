پخش زنده
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر گفت: طرح تعریض و بهسازی جاده ساحلی تنگستان با هدف کاهش حوادث رانندگی و تسهیل تردد، به صورت مرحلهای در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حمیدرضا حیدری اظهار داشت: جاده دسترسی به روستاهای ساحلی بخش دلوار تنگستان به دلیل همجواری با مناطق مسکونی، ترافیک بالا، تردد خودروهای ترانزیتی و شوتیها نیازمند تعریض و ایمنسازی است که این مهم در دستور کار راهداری استان قرار دارد.
وی افزود: با همکاری پلیس راه، از دو سال گذشته نقاط پرحادثه این محور شناسایی شد که محدوده روستاهای محمدعامری، باشی و بوالخیر بیشترین فراوانی تصادفات را داشتند و به همین دلیل در اولویت اجرای عملیات بهسازی و ایمنسازی قرار گرفتند.
معاون راهداری استان بوشهر یادآورشد: تعریض و بهسازی محدوده دلوار تا روستای محمدعامری به طول ۵.۱ کیلومتر آغاز شده که بیش از سه کیلومتر آن به صورت چهارخطه آماده آسفالت است.
وی افزود: همچنین در محدوده محمدعامری تا بوالخیر به طول ۴.۷ کیلومتر نیز عملیات تعریض انجام شده و با تأمین قیر، عملیات آسفالت آن انجام خواهد شد.
حیدری یادآور شد: اجرای این طرح به اعتبار قابل توجهی نیاز دارد، اما روند کار متوقف نخواهد شد و به صورت مرحله به مرحله با تأمین اعتبار ادامه مییابد.
وی ابراز امیدواری کرد: با تکمیل بزرگراه بوشهر- دیر که بخش عمدهای از آن اجرایی شده، بخش زیادی از تردد ناوگان ترانزیتی به این مسیر منتقل شود و از بار ترافیکی جاده ساحلی تنگستان کاسته شود، هرچند اقدامات ایمنسازی راهداری در این محور همچنان ادامه خواهد داشت.