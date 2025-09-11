به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیر جشنواره ملی دانشجویی فیروزه‌کست گفت: جشنواره ملی فیروزه‌کست، فرصتی برای دانشجویان است تا با تولید پادکست‌های خلاقانه در حوزه گردشگری پایدار، استعداد خود را به نمایش بگذارند.

علی محمدصالحی افزود: این جشنواره برای اولین بار در کشور با استفاده از پادکست به شناسایی نیمه‌پنهان گردشگری در ایران پرداخت و خلاقیت به عنوان مهم‌ترین اصل شرکت در این رویداد به‌شمار می‌رود.

وی گفت: این جشنواره در سه محور گردشگری شهری، علمی-صنعتی و رویداد‌های تاریخی برگزار و دانشجویان مطابق این سه محور به ارائه روایت‌هایی از ظرفیت‌های ناشناخته گردشگری کشور خود پرداختند.

علی محمدصالحی با اشاره به تعداد تیم‌های شرکت‌کننده در این رویداد افزود: بیش از ۱۰۷ تیم دو تا سه نفره در این رقابت شرکت کردند که از این میان، ۳۵ درصد آثار ارسالی این جشنواره متعلق به استان اصفهان است.

وی گفت: پس از آن استان‌های خراسان رضوی، کرمانشاه و کردستان بیشترین مشارکت را داشته‌اند.

محمدصالحی با اشاره به پایان مرحله داوری اولیه آثار ادامه داد: از میان تیم‌های شرکت‌کننده در این جشنواره، حدود ۳۰ درصد آثار به دلیل نداشتن کیفیت لازم در مقایسه با دیگر آثار و رعایت نکردن شرایط اصلی رقابت در مرحله نخست داوری حذف و مابقی آثار برای بررسی تخصصی به داوران جشنواره ارسال شد.

دبیر جشنواره ملی دانشجویی فیروزه‌کست از میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان از تمام تیم‌های راه‌یافته به مرحله دوم داوری خبر داد و گفت: مراسم اختتامیه جشنواره در روز‌های ۲۲ تا ۲۴ شهریور با حضور تمام تیم‌هایی که مرحله نخست داوری را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد.