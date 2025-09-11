پخش زنده
استاندار آذربایجان غربی در سفر به تکاب از طرحهای اقتصادی و عمرانی مختلف بازدید و با نخبگان و سرمایهگذاران این شهرستان دیدارکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی ظهر امروز با استقبال مردم و مسئولان محلی، وارد شهرستان تکاب شد.
استاندارآذربایجان غربی ابتدا با حضور در مزار مطهر شهدای گمنام تکاب، به مقام شامخ شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادای احترام کرد.
رضا رحمانی درادامه از طرحهای عمرانی، زیرساختی، صنعتی و گردشگری منطقه بازدید و با جمعی از اهالی و فعالان محلی دیدار و گفتوگو کرد. نشست با معتمدین، فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و نخبگان تکاب و بازدید از سد الغدیر، مجموعه تخت سلیمان، کارخانه طلای زرهشوران و طرح در حال احداث بوم گردی از دیگر برنامههای سفر آقای رحمانی و جمعی از مدیران کل و مسئولان استانی به تکاب بود. استاندارآذربایجان غربی در خلال سفر خود به جنوب استان از روند اجرای طرح محور میاندوآب- شاهیندژ – تکاب نیز بازدید کرد. در جریان این بازدید عملیات اجرایی قطعه دیگر محور مواصلاتی میاندوآب- شاهیندژ هم آغاز شد. عملیات راهسازی در ۳۸ کیلومتر از محور شاهیندژ – تکاب نیز با بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده در حال انجام است و به زودی ۴ کیلومتر از محور آسفالت شده و زیر بار ترافیک میرود.