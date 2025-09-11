به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،رئيس پليس راه شمال استان در اين خصوص گفت: با اقدام به‌موقع ماموران پليس راه، راننده‌اي که با سرعت ۱۸۳ کيلومتر بر ساعت و بي‌احتياطي در حال تردد در يکي از محورها بود متوقف شد.

سرهنگ "معين الديني" با تاکيد بر لزوم رعايت سرعت مطمئنه در تمامي محورها افزود: قطعا اين ميزان سرعت مي‌توانست اين سفر خانوادگي را به حادثه‌اي دلخراش و غيرقابل جبران تبديل کند.