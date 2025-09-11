پخش زنده
رئيس پليس راه شمال استان گفت خودرویی که با سرعت جنون امیز 183 کیلومتر بر ساعت در یکی از محورهای استان در حرکت بود با دستور ایست پلیس متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،رئيس پليس راه شمال استان در اين خصوص گفت: با اقدام بهموقع ماموران پليس راه، رانندهاي که با سرعت ۱۸۳ کيلومتر بر ساعت و بياحتياطي در حال تردد در يکي از محورها بود متوقف شد.
سرهنگ "معين الديني" با تاکيد بر لزوم رعايت سرعت مطمئنه در تمامي محورها افزود: قطعا اين ميزان سرعت ميتوانست اين سفر خانوادگي را به حادثهاي دلخراش و غيرقابل جبران تبديل کند.