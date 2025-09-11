پخش زنده
امروز: -
با صدور هشدار دریایی سطح زرد و با وزش بادهای نسبتاً شدید خلیج فارس از فردا مواج میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ از ظهر فردا تا ظهر شنبه با وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت موج دریا در سواحل ۹۰ تا ۱۸۰ و در فراساحل گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر افزایش مییابد.
در پی افزایش سرعت باد افزایش ارتفاع موج، اختلال در ترددها و فعالیت دریایی بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر دور از انتظار نیست.
به دریانوردان و مردم توصیه شده است با خودداری از ترددهای دریایی غیرضروری بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، تمهیدات لازم برای پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی اندیشیده شود.