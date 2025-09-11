دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج از آغاز طرح تحویل داوطلبانه سلاح‌های غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و گفت: تحویل دهندگان سلاح از تخفیفات و ارفاقات قانونی برخوردار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، محسن دهقان گفت:در راستای مصوبات شورای تامین شهرستان و به‌منظور ارتقای امنیت شهروندان، طرح جمع‌آوری و تحویل داوطلبانه سلاح‌های غیرمجاز به مدت یک ماه آغاز و از ابتدای سال تا کنون حدود ۱۴۰ قبضه سلاح در این طرح کشف و تحویل داده شده است.

وی با اشاره به مهلت تعیین‌شده افزود: دارندگان سلاح‌های غیرمجاز که تا پانزدهم مهرماه امسال نسبت به تحویل آنها به نهادهای امنیتی و انتظامی شهرستان اقدام کنند، از تخفیفات و ارفاقات قانونی برخوردار خواهند شد.

دادستان کهنوج در ادامه هشدار داد: پس از پایان این طرح، اشد مجازات در انتظار دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز خواهد بود و هیچ‌گونه ارفاق و مماشاتی با این افراد صورت نخواهد گرفت.

وی گفت: حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز علاوه بر تهدید جان افراد، امنیت عمومی جامعه را نیز مختل می‌کند و دستگاه قضایی با این موضوع با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

دهقان تاکید کرد: افرادی که با سلاح غیرمجاز موجب سلب آرامش مردم شوند باید احساس ناامنی کنند، به ویژه کسانی که در مراسم عروسی اقدام به تیراندازی می‌کنند، بدانند که با آنان برخورد جدی و قانونی خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اصلاح قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات و دارندگان سلاح غیرمجاز مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، مجازات‌های سنگینی برای قاچاقچیان، حاملین و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز پیش‌بینی شده است.