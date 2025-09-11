آیت‌الله طالقانی روحانی نوگرا و مبارز ایرانی بود که نقش مهمی در انقلاب اسلامی و ترویج اندیشه‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آیت‌الله سید محمود طالقانی از علمای برجسته و روشنفکر شیعه بود که نقش مهمی در نهضت‌های آزادی‌خواهانه پیش از انقلاب اسلامی ایران ایفا کرد. او با بیانی روشن و نگاهی باز به مسائل اجتماعی و دینی، تلاش داشت تا اسلام را به‌عنوان دینی پویا، عدالت‌محور و پاسخ‌گو به نیاز‌های زمان معرفی کند.

طالقانی از نخستین روحانیونی بود که به همراه مردم در برابر استبداد پهلوی ایستاد و سال‌ها زندان و تبعید را تحمل کرد. پس از پیروزی انقلاب، به‌عنوان نماینده مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی و اولین امام جمعه تهران نقش مؤثری ایفا نمود.

او در بیان، پرهیز از تندروی و تأکید بر وحدت میان اقشار مختلف جامعه شهره بود. آیت‌الله طالقانی در ۱۹ شهریور ۱۳۵۸، تنها چند ماه پس از پیروزی انقلاب، درگذشت و جامعه ایران یکی از صدا‌های مهم عقلانیت و آزادی را از دست داد.

