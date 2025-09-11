آیت الله شب زنده دار گفت: طرح و انتشار برخی شبهات در رسانه به صورت عمومی بصلاح نیست، زیرا ممکن است جوابی که بیان می‌شود همه مخاطبین را قانع نکند.

طرح برخی شبهات در رسانه به صورت عمومی به صلاح نیست

طرح برخی شبهات در رسانه به صورت عمومی به صلاح نیست

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، مدیر و اعضای شورای طرح و برنامه رادیو معارف با آیت الله شب زنده دار دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

آیت الله شب زنده دار عضو فقهای محترم شورای نگهبان در این دیدار بر اهمیت رشد و تعالی بیشتر رادیو معارف تاکید کرد و با اشاره به روایت «زَکاةُ العِلمِ نَشْرُهُ»، گفت: تلویزیون و رادیو امروزه از مصادیق نشر و ترویج گسترده معارف هستند.

وی با بیان این که در ارزشمند بودن رسانه جای تردید نیست، اما باید به جهاتی در برنامه ها، توجه کرد، بیان داشت: از جمله این که باید مطالب و استدلال‌ها در برنامه‌ها به نحوی باشد که دارای قوت علمی و اقناع گر باشند تا مورد مناقشه قرار نگیرد.

آیت الله شب زنده دار همچنین افزود: طرح و انتشار برخی شبهات در رسانه به صورت عمومی بصلاح نیست، زیرا ممکن است جوابی که بیان می‌شود همه مخاطبین را قانع نکند. در برنامه‌ها خصوصا معارفی از موسیقی اجتناب شود.

عضو شورای عالی حوزه با اشاره به این که تبیین ساده و روان از آیات و روایات مربوط به حجاب و موسیقی لازم است، ادمه داد: دلیل این سخن این است خیلی از مردم از آثار سوء موسیقی و بی‌حجابی مطلع نیستند.