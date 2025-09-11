به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس هیئت فوتبال شهرستان کبودراهنگ گفت: برای جذب اعتبارات ویژه باید مسابقات فوتبال و فوتسال منسجم و با هماهنگی با فدراسیون برگزار شود.

عزت الله کردی افزود: باید تلاش شود تیم‌های بیشتری در مسابقات استانی و کشوری شرکت کنند و این نیازمند هماهنگی است.

کردی تأکید کرد: کلاس‌های آموزشی مربی و داوری در سطح شهرستان برگزار می شود.

رئیس هیئت فوتبال شهرستان کبودراهنگ گفت: در سطح شهرستان بیش از ۳ هزار بازیکن فوتبال و فوتسال وجود دارد که بیش از ۱۵۰۰ بازیکن بیمه شده ورزشی و سازمان یافته هستند.

کردی افزود: امسال لیگ فوتبال روستایی در سطح روستا‌های شهرستان برگزار می شود و استعداد‌های درخشان در قالب یک تیم در مسابقات استانی شرکت خواهند کرد.

سیدمجید جعفری، مدیر ورزش و جوانان شهرستان کبودراهنگ هم گفت: در جهت پرورش استعداد‌های ورزشی در روستا‌های شهرستان ۲۷ زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال ساخته شده و ۱۰ سالن ورزشی در حال استفاده است و دو سالن ورزشی نیز ساخته خواهد شد.

حاضران نیز به مشکلات این حوزه از جمله کمبود تجهیزات و اعتبار و کمبود فضای‌های ورزشی و استعدادیابی اشاره کردند.