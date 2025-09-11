کبودراهنگ امروز و فردا میزبان مسابقات کاراته قهرمانی استان سبک جهانی شیتوریو کِن شی کان در رده سنی خردسالان و نونهالان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سالن ورزشی ولایت کبودراهنگ میزبان بیش از ۸۰۰ کاراته کای رده سنی خردسالان و نونهالان دختر و پسر استان است.

این کاراته کا‌ها در سبک جهانی شیتوریو کن شی کان با هم به رقابت می پردازند.

ناصر سلطانی، رئیس هیئت کاراته کبودراهنگ گفت: در این مسابقات از ۶ شهرستان استان و ۲ تیم میهمان از تبریز و کرج حضور دارند که برگزاری این مسابقات در امادگی کاراته کا‌ها تاثیر گذار است.

در پایان از نفرات برتر با اهدای حکم و مدال قهرمانی تجلیل و برترین‌های این مسابقات در قالب تیم استان به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.