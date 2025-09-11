به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: با سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی یک واحد تولید رب در این شهرستان که یکی از قطب‌ های تولید گوجه فرنگی در استان است، به بهره برداری رسید.

مهدی ناصری افزود: این کارخانه با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی راه اندازی شده است و برای ۵۰ نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد می کند.

وی ادامه داد: همه ساله کشاورزان گوجه کار شهرستان با مشکلاتی روبرو بودند که با افتتاح این کارخانه بخش زیادی از مشکلات آنان رفع خواهد شد.

احسان قاضی‌ زاده نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی، معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و برخی مسئولان شهرستان فریمان در مراسم بهره برداری از این واحد تولید رب حضور داشتند.