استاندار اردبیل در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و در حضور رییس جمهور گفت: تلاش میکنیم خط آهن اردبیل میانه تا پایان امسال تکمیل و به بهره برداری برسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل امامی یگانه تصریح کرد: در یکسال گذشته حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای سخت راه آهن اردبیل میانه هزینه شده است.
او افزود: برای تکمیل شبکه ریی استان و اتصال به خط آهن قفقاز و آسیای میانه راه آهن را از اردبیل تا پارس آباد امتداد خواهیم داد.
استاندار اردبیل به چهار خطه کردن ۲۲۵ کیلومتر از راههای استان اشاره کرد و گفت: ۹۰ کیلومتر از راههای استان تا پایان امسال چهار خطه خواهند شد.
او به کمبود تختهای بیمارستانی در استان اشاره کرد و گفت: برای بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی نجف زاده ۶۵۰ میلیارد تومان اختصاص یافته و تلاش میکنیم برای تکمیل این بیمارستان وبیمارستانهای هزار تختخوابی اردبیل، ولی عصر مشکین شهر و ۱۳۵ تختخوابی خلخال از بخش خصوصی کمک بگیریم.
امامی یگانه از برنامه ریزی برای حل مشکلات آب آشامیدنی همه شهرهای استان خبر داد و گفت: تا پایان سال ۳۰۰ روستا و قشلاقات از آب پایدار آشامیدنی بهرهمند خواهند شد.
او در باره طرحهای گازرسانی هم گفت: پنج هزار میلیارد تومان برای افزایش ظرفیت خط انتقال گاز به استان و ۳۰۰ میلیارد تومان هم برای زیرساختهای گازرسانی هزینه شده است.
استاندار اردبیل همچنین برنامه ریزی برای تولید ۳۷۵ مگاولت برق از انرژیهای تجدید پذیر خبر داد و گفت: کار ساخت نیروگاههای خورسیدی به ظرفیت ۱۷۷ مگاوات آغاز شده است.