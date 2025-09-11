به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید عیسی سهرابی امروز ۲۰ شهریور در جلسه مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان گفت: ۹۵ درصد کتب ارسالی از وزارت آموزش و پرورش بین مدارس و مناطق استان توزیع شده است و خانواده‌ها می‌توانند هفته آینده، کتب درسی فرزندان خود را تحویل بگیرند.

وی افزود: پنج درصد کتاب‌های باقی‌مانده مربوط به خانواده‌هایی است که دیرتر در سامانه ثبت سفارش کرده‌اند که پس از تکمیل فرآیند، بین مدارس مورد نظر توزیع خواهد شد.

سهرابی با تأکید بر اینکه سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ باید با نشاط، پویایی و امید برای دانش‌آموزان استان آغاز شود، گفت: بررسی وضعیت کلاس بندی و ابلاغ معلمان، تأمین سیستم‌های گرمایشی استاندارد و هوشمندسازی مدارس باید با دقت انجام شود.

وی افزود: در سال تحصیلی جدید، ۳۵۹ هزار دانش آموز در چهار هزار و ۴۴۶ مدرسه لرستان مشغول به تحصیل خواهند بود.