به مناسبت هفته وقف، ساختمان پزشکان احسان ماندگار در سنندج به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان گفت: برای افتتاح این طرح بیش از ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
پروژه ساختمان موقوفه احسان ماندگار به مساحت بیش از ۱۲۸۰ متر مربع در شش طبقه، شامل ده واحد خدماتی و تجاری است.
این پروژه عمرانی در ساختمان فرسوده موقوفه بانو نصرت نورافشان و با سرمایهگذاری موقوفات استان کردستان احداث شده و با هدف اشتغالزایی، توسعه فعالیتهای خیریه، افزایش بهرهوری موقوفات و خدمترسانی به مردم استان راهاندازی شدهاست.
اجرای چنین پروژههایی نشاندهنده ظرفیت بزرگ موقوفات در ایجاد اشتغال پایدار و گسترش خدمات عمومی است.