جمع کثیری از ائمه جماعات با حضور شهردار تهران دور هم جمع شدند تا با همفکری و ارائه برنامههای مفرح و شاد، بستری آموزشی و فرهنگی برای حضور هرچه جوانان و نوجوانان در مساجد مهیا کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی در نشست فصلی ائمه جماعات و مدیران حوزه علمیه با مدیران شهری همچنین از برنامهریزی برای توسعه سرانههای مذهبی و ساخت مساجد جدید با معماری ایرانی-اسلامی خبر داد و گفت: در حوزه مسجد، ستادی تشکیل شده که همه دستگاهها در آن مشارکت دارند و هدف، توسعه سرانههای مذهبی با محوریت مردم است.