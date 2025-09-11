به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و با تأکید بر ضرورت اقدام فوری جهانی، از ملت بزرگ ایران در استان‌های آذربایجان غربی، سمنان و خوزستان دعوت کرد تا در راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر روز جمعه ۲۱ شهریور پس از اقامه نماز عبادی ـ سیاسی جمعه، حضوری گسترده داشته باشند.

این راهپیمایی در ارومیه پس از اقامه نماز جمعه از مقابل مصلی به سمت خیابان شهید نوری برگزار می‌شود.

دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه نیز اعلام کرد: فردا نماز جمعه ارومیه به امامت حجت الاسلام و المسلمین قریشی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه در مصلی این شهر اقامه می‌شود.