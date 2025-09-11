یاد و خاطره شهدای اقتدار و شهدای هشت سال دفاع مقدس شهرستان باروق گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛یاد و خاطره شهدای اقتدار و شهدای هشت سال دفاع مقدس شهرستان باروق گرامی داشته شد.

روستای شهید پرور قورقچی باروق امروز میزبان خانواده‌های شهدای اقتدار بود.

یاد و خاطره شهیدان سردار جواد نجفیان، اسماعیل پاشایی، بهرام محمدیان، روح الله شریعتی و محمد امیر مهدی در این مراسم گرامی داشته شد.

این مراسم با حضورپر شور مردم و مسئولان مدیر کل بنیاد شهید استان و خانواده‌های معظم شهدا با مداحی حاج نادر جوادی یکی مداحان کشور در مسجد جامع این روستا برگزار شد.

این مراسم بصورت زنده از شبکه استانی و شبکه سراسری خبر بصورت زنده پخش شد