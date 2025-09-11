فرماندار اسکو با اشاره به طول بیش از ۷۰۰ کیلومتری رودخانه‌های این شهرستان بر لایروبی فوری و آزادسازی حریم رودخانه اسکو چایی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمد باقر آقایی در نشست پدافند غیر عامل شهرستان اسکو گفت: از طول بیش از ۷۰۰ کیلومتری رودخانه‌های این شهرستان تنها ۵۰۰ کیلومتر تعیین حریم شده و تصرف حریم این رودخانه‌ها توسط کشاورزان و ریختن زباله و نخاله معضل اصلی است.

وی افزود:این تخلفات علاوه بر آلودگی آب‌های زیرزمینی مسیر عبور سیلاب را مسدود می‌کند.

آقایی هشدار داد با توجه به خشکسالی‌های اخیر و کاهش پوشش گیاهی در فصل پیش رو در صورت بارش‌های شدید احتمال طغیان رودخانه‌ها و سرازیر شدن سیلاب به شهر‌ها و روستا‌ها بسیار زیاد است.

فرماندار شهرستان اسکو لایروبی بستر رودخانه‌ها و رفع موانع از دهانه پل‌ها را یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی و مالی دانست.