فرماندار اسکو مطرح کرد؛
ضرورت آزادسازی حریم رودخانه اسکو چایی
فرماندار اسکو با اشاره به طول بیش از ۷۰۰ کیلومتری رودخانههای این شهرستان بر لایروبی فوری و آزادسازی حریم رودخانه اسکو چایی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،محمد باقر آقایی در نشست پدافند غیر عامل شهرستان اسکو گفت: از طول بیش از ۷۰۰ کیلومتری رودخانههای این شهرستان تنها ۵۰۰ کیلومتر تعیین حریم شده و تصرف حریم این رودخانهها توسط کشاورزان و ریختن زباله و نخاله معضل اصلی است.
وی افزود:این تخلفات علاوه بر آلودگی آبهای زیرزمینی مسیر عبور سیلاب را مسدود میکند.
آقایی هشدار داد با توجه به خشکسالیهای اخیر و کاهش پوشش گیاهی در فصل پیش رو در صورت بارشهای شدید احتمال طغیان رودخانهها و سرازیر شدن سیلاب به شهرها و روستاها بسیار زیاد است.
فرماندار شهرستان اسکو لایروبی بستر رودخانهها و رفع موانع از دهانه پلها را یکی از ضروریترین اقدامات برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی و مالی دانست.