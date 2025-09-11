پخش زنده
آیین تکریم از موکبداران حسینی در جزیره هرمز با حضور جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم در جزیره هرمز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، امام جمعه هرمز گفت: موکبداران نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار، خدمترسانی و گسترش ارزشهای عاشورایی دارند و فعالیتهای آنان زمینه ساز تقویت وحدت و همبستگی در جامعه است.
حجت الاسلام و المسلمین جعفر رستاخیز افزود: موکبداران با خلوص نیت و تلاش بی وقفه خود، زمینه ساز انس و الفت میان مردم و زائران هستند و این خدمت ارزشمند، پاداش معنوی بزرگی نزد خداوند دارد.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات جزیره هرمز نیز گفت: جزیره شهیدپرور هرمز از زمان پیروزی انقلاب تاکنون و در مقاطع مختلف امتحانشان را خوب پس دادهاند و ۳۸ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کردهاند.
فریدون دریانورد افزود: به مناسبت ولادت پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد (ص) و میلاد رئیس مذهب تشیع و گرامیداشت هفته وحدت از ۴۵ موکبدارحسینی که در ایام مناسبتهای مذهبی به شهروندان و مسافرین همچنین در مراسم پیاده رویی جاماندگان اربعین حسینی اقدام به خدمات رسانی و پذیرایی نموده بودند تجلیل شد.
در پایان مراسم از ۴۵ نفر از موکبداران حسینی قدردانی شد.
