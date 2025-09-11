پخش زنده
شهر سقز در سالگرد میلاد ختمالمرسلین و هفته وحدت، میزبان جشن بزرگ باران رحمت بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این جشن پنج هزار نفری، گروههای دفنوازی و مولودیخوانی به اجرای برنامه پرداختند.
دومین جشن بزرگ باران رحمت به همّت شورای اسلامی شهر و شهرداری سقز با حضور گروههای مختلف دفنوازی، مدیحهسرایی و مولودیخوانی در پارک مولوی کرد سقز برگزار شد.
«ارسطو گویلی» شهردار سقز با اشاره به برگزاری این مراسم گفت: همزمان با سالروز ولادت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی (ص) و ماه مبارک مولود در راستای شور و نشاط اجتماعی، دومین جشن بزرگ باران رحمت با همکاری فرمانداری سقز و شورای اسلامی در پارک مولوی کرد این شهر برگزار شد.
در این آیین معنوی، هنرمندان برجسته شهرام منصوری، سعدالله نصیری و دانش مردانی (سرپرست گروه دفنوازان رخشی) با اجرای برنامههای مدیحهسرایی و دفنوازی، فضای مراسم را معطر به نام و یاد رسول اکرم (ص) کردند.