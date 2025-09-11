به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ علی نیکزاد با بیان اینکه هر دوشنبه مجمع نمایندگان استان به همراهِ استاندار اردبیل در نشستی با وزاری دولت درباره مباحث وزارتخانه بحث می‌کنیم افزود: تخصیص ۸۵ همت اعتبار به استان اردبیل کارِ یک سالِ ما را راحت کرد و من از این بابت از رئیس جمهور و معاونت اجتماعیِ ریاست جمهوری سپاسگزارم.

وی با اشاره به اینکه وجودِ چهار نمونه ارتباطات که شامل هوایی، ریلی یا جاده‌ای و دریایی و بندری است گفت: در مورد ارتباطات هوایی ما در استان اردبیل کم و بیش راضی هستیم، اما ما بندر نداریم، استان اردبیل یک راه چهار خطه به پایتخت ندارد، و راه آهنِ ۱۷۵ کیلومتریِ اردبیل هفت وزیر و ۱۱ استاندار به خود دیده است و خوشبختانه یا متأسفانه من در هر دو سمت بوده‌ام هم استاندار و هم وزیر بوده‌ام.

وی گفت:، اما وقتی شما تاسوعای امسال به اردبیل آمدید و گفتید دولت دو هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان برای طرح راه آهنِ اردبیل اختصاص داده و ما هم به طور ویژه پیگیری کردیم، دولتِ چهاردهم پس از ۲۰ سال با پیگیری جنابعالی افتتاح شدنی ست.

نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی افزود: پس از پیگیری‌های ما دولت ۵۰ درصد از این اعتبارِ دو هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان برای طرح راه آهنِ اردبیل را تخصیص داد و من از رئیس جمهور می‌خواهم اگر شما به وزارت راه و شهرسازی بگویید آنچه که شما صورت جلسه کردید ملاکِ عمل باشد ما هم تا حصول نتیجه این طرح را پیگیری می‌کنیم تا پس از ۲۰ سال و هفت وزیر و ۱۱ استاندار، طرح راه آهن اردبیل افتتاح شود.