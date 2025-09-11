پخش زنده
امروز: -
نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل گفت: آقای رئیس جمهور کارِ یک سالِ ما را راحت کردند و حدود ۲۰ همت برای تسهیلات، ۲۰ همت برای امور عمرانی و حدود ۴۵ همت برای سرمایه گذاری هلدینگهایی که ما مجلسیها زورمان نمیرسید تخصیص دادید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ علی نیکزاد با بیان اینکه هر دوشنبه مجمع نمایندگان استان به همراهِ استاندار اردبیل در نشستی با وزاری دولت درباره مباحث وزارتخانه بحث میکنیم افزود: تخصیص ۸۵ همت اعتبار به استان اردبیل کارِ یک سالِ ما را راحت کرد و من از این بابت از رئیس جمهور و معاونت اجتماعیِ ریاست جمهوری سپاسگزارم.
وی با اشاره به اینکه وجودِ چهار نمونه ارتباطات که شامل هوایی، ریلی یا جادهای و دریایی و بندری است گفت: در مورد ارتباطات هوایی ما در استان اردبیل کم و بیش راضی هستیم، اما ما بندر نداریم، استان اردبیل یک راه چهار خطه به پایتخت ندارد، و راه آهنِ ۱۷۵ کیلومتریِ اردبیل هفت وزیر و ۱۱ استاندار به خود دیده است و خوشبختانه یا متأسفانه من در هر دو سمت بودهام هم استاندار و هم وزیر بودهام.
وی گفت:، اما وقتی شما تاسوعای امسال به اردبیل آمدید و گفتید دولت دو هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان برای طرح راه آهنِ اردبیل اختصاص داده و ما هم به طور ویژه پیگیری کردیم، دولتِ چهاردهم پس از ۲۰ سال با پیگیری جنابعالی افتتاح شدنی ست.
نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی افزود: پس از پیگیریهای ما دولت ۵۰ درصد از این اعتبارِ دو هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان برای طرح راه آهنِ اردبیل را تخصیص داد و من از رئیس جمهور میخواهم اگر شما به وزارت راه و شهرسازی بگویید آنچه که شما صورت جلسه کردید ملاکِ عمل باشد ما هم تا حصول نتیجه این طرح را پیگیری میکنیم تا پس از ۲۰ سال و هفت وزیر و ۱۱ استاندار، طرح راه آهن اردبیل افتتاح شود.