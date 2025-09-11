مسابقات دوچرخه سواری خانوادگی با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با هفته وحدت مسابقات دوچرخه سواری خانوادگی با حضوراقشار مختلف مردم در بلوار ورزش اراک برگزار شد.
شهردار کلانشهر اراک در حاشیه این مسابقات گفت: این مسابقات در دو رده سنی ۴۰ تا ۵۰ سال و ۵۰ سال به بالا در بخش پدران و ۱۲ تا ۱۶ سال و زیر ۱۲ سال در بخش فرزندان برگزار شد.
محمودی افزود: خانواده محوری، ترویج فرهنگ نشاط و شادی در جامعه و تاکید بر اهمیت ورزش از جمله اهداف برگزاری این مسابقه است.
او گفت: در پایان با اهدای لوح و جوایز از برگزیدگان در گروههای مختلف سنی قدردانی شد.