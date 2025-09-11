به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با هفته وحدت مسابقات دوچرخه سواری خانوادگی با حضوراقشار مختلف مردم در بلوار ورزش اراک برگزار شد.

شهردار کلانشهر اراک در حاشیه این مسابقات گفت: این مسابقات در دو رده سنی ۴۰ تا ۵۰ سال و ۵۰ سال به بالا در بخش پدران و ۱۲ تا ۱۶ سال و زیر ۱۲ سال در بخش فرزندان برگزار شد.

محمودی افزود: خانواده محوری، ترویج فرهنگ نشاط و شادی در جامعه و تاکید بر اهمیت ورزش از جمله اهداف برگزاری این مسابقه است.

او گفت: در پایان با اهدای لوح و جوایز از برگزیدگان در گروه‌های مختلف سنی قدردانی شد.