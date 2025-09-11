به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، حسام‌الدین باب‌گوره در نشست شورای معاونان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: آذربایجان غربی از دو مزیت ویژه مرز و میراث‌فرهنگی و چشم‌انداز‌های طبیعی در مقایسه با سایر استان‌ها برخوردار است که درصورت توجه، این دو مزیت می‌تواند مسیر توسعه را در استان هموار کند.

فرماندار میرآباد افزود: استاندار از روز اول براساس دغدغه‌مندی و شناسایی نقاط ضعف استان استفاده از این دو مزیت مرز و گردشگری را در اولویت قرار داده است و برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری اینوا هم در این راستا بوده است.

وی با اشاره به ضعیف بودن زیرساخت‌های گردشگری در میرآباد تصریح کرد، میرآباد با داشتن چندین رودخانه دائمی، کوهستان‌های مرتفع و پوشیده از برف، جنگل‌های سرسبز و مکان‌های تاریخی از نظر زیرساخت‌ها مشکل اساسی دارد.

فرماندار میرآباد اظهارداشت: با حضور مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در میرآباد و گفت‌و‌گو با فعالان گردشگری و بخش خصوصی این شهرستان، فعالان حوزه گردشگری دلگرم شده و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در شهرستان اعلام آمادگی کردند.

باب‌گوره با تشکر از وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و استاندارآذربایجان غربی هم برای ایجاد نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در میرآباد گفت: امید است با ایجاد این نمایندگی شاهد رونق و توسعه هر چه بیشتر گردشگری در میرآباد بوده و شرایطی فراهم شود مدت ماندگاری گردشگران در شهرستان‌ها افزایش یابد تا منبع درآمد پایدار ایجاد شود.