به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، ستاد اقامه نماز جمعه قم اعلام کرد:، نمازجمعه فردا ۲۱ شهریور در قم به امامت آیت الله علیرضا اعرافی و سخنران پیش از خطبه‌ها این هفته حجت‌الاسلام عباس اسکندری (مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان قم) خواهد بود.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم،ادارات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اوقاف و امور خیریه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ودانشگاه جامع علمی کاربردی قم درمیز‌های خدمت پاسخگوی مردم خواهند بود.

مهد آدینه هم در هنگام برگزاری نماز جمعه فعال است.