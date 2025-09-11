پخش زنده
نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته قم فردا جمعه ۲۱ شهریوربه امامت آیت الله اعرافی در مصلی قدس اقامه میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، ستاد اقامه نماز جمعه قم اعلام کرد:، نمازجمعه فردا ۲۱ شهریور در قم به امامت آیت الله علیرضا اعرافی و سخنران پیش از خطبهها این هفته حجتالاسلام عباس اسکندری (مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان قم) خواهد بود.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم،ادارات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اوقاف و امور خیریه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ودانشگاه جامع علمی کاربردی قم درمیزهای خدمت پاسخگوی مردم خواهند بود.