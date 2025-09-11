آیت الله علم الهدی، اقدامات خیرخواهانه نیکوکاران در راه کمک به دانش آموزان یتیم و یا کم بضاعت را ارزشمند و مستوجب پاداش الهی خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد در مراسم توزیع ۵۷ هزار بسته تحصیلی کمیته امداد در بین دانش آموزان خراسان رضوی گفت: «کسانی که میلیاردها تومان برای این بسته‌ ها و کمک‌ ها صرف کرده‌ اند، در پیشگاه خداوند پاداشی چند صد برابر دریافت می‌ کنند».

آیت الله سیداحمد علم الهدی افزود: در این شرایط حساس که دشمن درصدد سرکوب نظام و اقتدار کشور است، این اقدامات خیرخواهانه ارزش فوق‌ العاده‌ ای دارد.

علم‌ الهدی با بیان اینکه خانواده‌ های مستضعف با این کمک‌ ها از چالش‌ های زندگی نجات پیدا می‌ کنند و می‌ توانند مسیر رشد و پیشرفت خود را شرافتمندانه ادامه دهند، ادامه داد: «این خدمت‌ ها افزون بر اینکه کمک مادی به نیازمندان است، منشأ برکات الهی و اجر فراوان برای خیران خواهد بود و زمان واقعی ارزش آن زمانی مشخص می‌ شود که پاداش‌ های الهی نصیب بانیان و ساعیان آن شود».