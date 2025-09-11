۹ مورد وقف جدید به ارزش تقریبی حدود ۶۰ میلیارد ریال از ابتدای امسال تاکنون در استان همدان ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون امور فرهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: در این مدت زمین برای احداث مسجد، حسینیه، غسالخانه، گورستان و حمام در روستا در استان همدان به عنوان وقف ثبت شد.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: ۱۴ مورد وقف شامل منازل مسکونی و زمین در سال گذشته با ارزش ریالی حدود ۱۶۰ میلیارد ریال در راستای کمک به نیازمندان و انجام امور خیریه ثبت شد.

او تأکید کرد: وقف انواع مختلفی داشته و مردم می‌توانند به شکل مشارکتی با اقوام، دوستان یا همسایگان خود مبلغی را وقف کنند.

معاون امورفرهنگی اداره‌کل اوقاف و امورخیریه استان همدان افزود: این استان در حال حاضر دارای سه هزار و ۵۳۴ موقوفه شامل مساجد و حسینیه است.

حجت‌الاسلام حسینی با تأکید بر فرهنگ سازی وقف با نیت‌های جدید از واقفان خواست که با توجه به نیاز استان وقف داشته باشند تا بتوانیم بخشی از مشکلات جامعه را با کمک خیرخواهانه آنان برطرف کنیم.