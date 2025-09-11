پخش زنده
مدیرکل دفتر توسعه تجدیدپذیرها و بهرهوری انرژی ساتبا گفت: زیرساختهای لازم برای توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی و صنعتی فراهم شده و مشترکان میتوانند بدون مراجعه حضوری و از طریق سامانه، اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «جعفر محمدنژاد سیگارودی» با حضور در برنامه تلویزیونی «میز اقتصاد» گفت: زیرساختهای لازم برای توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی و صنعتی فراهم شده و مشترکان میتوانند بدون مراجعه حضوری و تنها از طریق سامانهای که در اختیار همه شرکتهای توزیع برق کشور قرار دارد، اقدام کنند.
وی افزود: مشترکان با ثبتنام در این سامانه و اعلام مشخصات و شماره اشتراک کنتور خود، بسته به فضای قابلاستفاده مانند پشتبام منازل، امکان احداث نیروگاه خورشیدی را خواهند داشت. پس از بررسی کارشناسان و تعیین ظرفیت، قرارداد خرید تضمینی برق با ساتبا منعقد میشود.
مدیرکل دفتر توسعه تجدیدپذیرها و بهرهوری انرژی ساتبا با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی برق خورشیدی بیش از ۳۸۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است، گفت: این در حالی است که برق خانگی در روستاها کمتر از ۶۰ تومان و در شهرها به طور متوسط حدود ۱۵۰ تومان عرضه میشود، بنابراین این اختلاف قیمت برای خانوارها یک مزیت اقتصادی ایجاد میکند.
وی همچنین از تصویب مدل «هیبریدی» خبر داد و گفت: بر اساس این مدل، مشترکان علاوه بر فروش برق تولیدی، میتوانند در زمان خاموشی از برق سامانه خود برای مصرف داخلی استفاده کنند. این مصوبه تا پایان شهریور ابلاغ خواهد شد.
محمدنژاد سیگارودی درباره واحدهای صنعتی گفت: بر اساس مصوبه ابلاغشده به شهرکهای صنعتی، اگر این شهرکها بتوانند حدود ۵۰ درصد مصرف برق خود را از محل احداث نیروگاه خورشیدی تأمین کنند، بهطور کامل از محدودیتهای اعمالشده در زمان کمبود برق خارج میشوند.
وی تأکید کرد: تنها شرط این طرح، کنترلپذیر بودن کنتورها یا فیدرهای برق در شهرکهاست که برای کاهش هزینهها، وزارت نیرو بخشی از هزینه کنترلپذیری را تقبل خواهد کرد.
گسترش سامانههای خورشیدی خانگی و صنعتی با حمایت دولت و تسهیلات بانکی
مدیرکل دفتر توسعه تجدیدپذیرها و بهرهوری انرژی ساتبا گفت: سامانه «مهرسان» به منظور تسهیل ثبتنام و احداث نیروگاههای خورشیدی خانگی و صنعتی طراحی شده و هماکنون در اختیار مشترکان سراسر کشور قرار دارد.
وی افزود: مشترکان خانگی با ثبتنام در این سامانه میتوانند بسته به ظرفیت پشتبام منازل خود، نیروگاه خورشیدی احداث کنند. در صورت تمایل نیز امکان استفاده از ذخیرهساز برای تأمین برق در ساعات شب یا هنگام خاموشی وجود دارد.
محمدنژاد سیگارودی تأکید کرد: قراردادهای خرید تضمینی در این بخش ۲۰ ساله بوده و نرخ خرید برق هر سال افزایش مییابد.
مدیرکل دفتر توسعه تجدیدپذیرها و بهرهوری انرژی ساتبا با اشاره به استقبال گسترده مردم، گفت: تاکنون بیش از ۳۵ هزار سامانه ۵ کیلوواتی در روستاها به شبکه متصل شده و حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار سامانه دیگر نیز در حال احداث است. پیشبینی میشود تا پایان سال این تعداد به ۵۰ هزار واحد برسد.
وی افزود: برای حمایت از خانوارهای روستایی و کمبرخوردار، تسهیلات قرضالحسنه در نظر گرفته شده است و در شهرها نیز با همکاری بانکها از جمله بانک ملت، امکان پرداخت تسهیلات برای احداث نیروگاههای کوچک فراهم شده است.
به گفته محمدنژاد سیگارودی، برای نیروگاههای ۵ کیلوواتی بخش عمده هزینهها از طریق تسهیلات تأمین میشود و تجهیزات مستقیماً توسط شرکتهای مهندسی مورد تأیید وزارت نیرو نصب خواهد شد.
مدیرکل دفتر توسعه تجدیدپذیرها و بهرهوری انرژی ساتبا درباره شهرکهای صنعتی گفت: بر اساس تفاهمنامه با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، ظرفیت قابل توجهی برای احداث نیروگاه خورشیدی روی سقف سولهها وجود دارد که بین ۳ تا ۵ هزار مگاوات برآورد میشود.
وی افزود: احداث این نیروگاهها علاوه بر کاهش هزینهها، میتواند بخش زیادی از نیاز برق صنایع را برطرف کند و اولویت ما استفاده از همین ظرفیت بالفعل است.
سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی؛ راهکاری مطمئن برای رفع ناترازی برق کشور
مدیرکل دفتر توسعه تجدیدپذیرها و بهرهوری انرژی ساتبا گفت: احداث نیروگاههای خورشیدی در شهرکهای صنعتی بهعنوان مدلی پایدار و تکرارپذیر در حال اجراست و نخستین پروژه بزرگمقیاس با ظرفیت ۶۳ مگاوات در کنار شهرک صنعتی شمسآباد آغاز شده است که ۲۵ مگاوات آن تا اوایل مهرماه به مدار تولید خواهد آمد.
محمدنژاد سیگارودی افزود: بر اساس تفاهم با سازمان صنایع کوچک و وزارت صمت، این الگو میتواند بهعنوان راهکاری عملی برای تأمین برق پایدار در شهرکهای صنعتی سراسر کشور توسعه یابد. وی تأکید کرد: در این مدل، سرمایهگذاری توسط صنایع انجام میشود و وزارت نیرو زیرساختهای فنی شبکه را در اختیار قرار میدهد.
وی همچنین از استقبال صنایع از احداث نیروگاههای خورشیدی روی سقف سولهها خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰ واحد صنعتی بهصورت انفرادی وارد این طرح شدهاند و با فروش برق در بورس انرژی، بازگشت سرمایه آنها کمتر از سه سال خواهد بود.
به گفته محمدنژاد سیگارودی، این اقدام علاوه بر ایجاد یک مدل اقتصادی سودآور، موجب پایداری بیشتر شبکه برق در ایام اوج مصرف نیز میشود.
مدیرکل دفتر توسعه تجدیدپذیرها و بهرهوری انرژی ساتبا با اشاره به دغدغه صنایع در خصوص استمرار برقرسانی گفت: در مصوبات مربوط به شهرکهای صنعتی، اگر روی یک فیدر حداقل ۵۰ درصد برق مصرفی از طریق نیروگاههای خورشیدی تأمین شود، آن فیدر از محدودیتها مستثنی خواهد شد.
وی افزود: در قراردادهای خرید تضمینی نیز بندی برای حمایت از تولیدکنندگان در نظر گرفته شده و مذاکراتی با توانیر برای اعمال ضریب آمادگی نیروگاههای خورشیدی در حال انجام است.
محمدنژاد سیگارودی با اشاره به اهداف کلان دولت در توسعه تجدیدپذیرها گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو مکلف به احداث ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بود، اما دولت چهاردهم این هدف را به ۳۰ هزار مگاوات افزایش داده است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۷۰ هزار مگاوات درخواست اولیه و حدود ۲۶ هزار مگاوات قرارداد قطعی از سوی سرمایهگذاران ثبت شده که نشاندهنده استقبال گسترده مردم و صنایع است.
مدیرکل دفتر توسعه تجدیدپذیرها و بهرهوری انرژی ساتبا بیان کرد: سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق کشور اکنون به حدود ۳ درصد رسیده و با برنامهریزی انجامشده، این رقم تا پایان سال به ۷ درصد خواهد رسید.
محمدنژاد تأکید کرد: هیچ راهکاری در کوتاهمدت برای مدیریت ناترازی برق جز توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی وجود ندارد و با شتابی که ایجاد شده، تحقق اهداف تعیینشده در برنامه هفتم قطعی است.
ظرفیت تولید برق خورشیدی تا پایان سال به ۷ هزار مگاوات میرسد
مدیرکل دفتر توسعه تجدیدپذیرها و بهرهوری انرژی ساتبا گفت: ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور که هماکنون به ۲۲۱۶ مگاوات رسیده است، تا پایان امسال به بیش از ۷ هزار مگاوات خواهد رسید.
محمدنژاد سیگارودی افزود: بر اساس پویشی که آغاز شده، هر هفته به طور متوسط ۱۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار میشود و این روند توانسته تردیدها درباره امکان تحقق اهداف توسعهای را برطرف کند. تمام این ظرفیت به شبکه سراسری تزریق خواهد شد و به دلیل پراکندگی مناسب، مشکلات تأمین برق در مناطق مختلف کشور نیز کاهش مییابد.
وی با اشاره به ناترازی ۱۶ تا ۱۷ هزار مگاواتی در شبکه برق کشور گفت: برای جبران این فاصله، وزارت نیرو دو راهبرد اصلی را دنبال میکند؛ نخست افزایش راندمان نیروگاههای فسیلی و دوم توسعه تجدیدپذیرها.
به گفته مدیرکل دفتر توسعه تجدیدپذیرها و بهرهوری انرژی ساتبا، در کنار این اقدامات، توجه به مدیریت مصرف در بخشهای صنعت، کشاورزی، اداری و تجاری ضروری است، زیرا فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی در بهرهوری انرژی داریم.
محمدنژاد سیگارودی تصریح کرد: اگرچه نیروگاههای خورشیدی در شب تولید برق ندارند، اما ترکیب هوشمندانه منابع مختلف انرژی شامل برقآبی، نیروگاههای فسیلی و تجدیدپذیر میتواند پایداری شبکه را تضمین کند. ایران با برخورداری از بیش از ۸۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاههای فسیلی و حدود ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه برقآبی، در کنار توسعه سریع خورشیدی و بادی، قادر است سبد متنوع و پایداری از انرژی را برای تأمین نیاز کشور فراهم کند.