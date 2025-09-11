صفائیه یزد غرق در نور و شادی میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)
بوستان مهر ملل در محله صفائیه یزد میزبان جشن باشکوه میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) با حضور پرشور خانوادهها و هنرمندان برجسته استان بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد گفت: این مراسم در بوستان مهر ملل واقع در انتهای بلوار شهیدان اشرف برگزار و با استقبال گسترده و پرشور مردم شریف یزد مواجه شد.
احمد عظیمیفر افزود: برنامههای متنوع فرهنگی و هنری، اجرای زنده هنرمندان یزدی، برپایی موکبهای فرهنگی، ایستگاههای پذیرایی و مشارکت فعال مساجد و مجموعههای فرهنگی محله صفائیه، فضای دلنشینی برای شهروندان و علاقهمندان فراهم ساخت.
رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد این آیین را جلوهای از همدلی و تجدید عهد با آموزههای پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) دانست، بر نقش چنین برنامههایی در تقویت پیوندهای اجتماعی و فرهنگی شهروندان تأکید کرد.