به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، دیوسدادو کابیو، دبیرکل حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا (PSUV) و یکی از قدرتمندترین چهره‌های سیاسی این کشور در واکنش به تداوم حضور نظامی ایالات متحده در دریای کارائیب، با بیان این که هدف واقعی آمریکا را نه مبارزه با مواد مخدر، بلکه "تغییر رژیم" و دسترسی به منابع طبیعی ونزوئلا است، گفت: ونزوئلا مدت‌هاست خود را برای تحمل "هرگونه جنگ طولانی‌مدت" آماده کرده است.

کابیو ادعای واشنگتن مبنی بر اینکه این استقرار نظامی با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر صورت گرفته را به شدت رد کرد و آن را بهانه‌ای واهی خواند. وی در این رابطه گفت: «تهدیدات آمریکا هیچ ارتباطی با مواد مخدر ندارد. آنها به دنبال سرنگونی انقلاب بولیواری هستند؛ چیزی که خودشان آن را "تغییر رژیم" می‌نامند.»

وزیر کشور، عدالت و صلح ونزوئلا نیز با تأیید این موضع، "تجاوز‌ها و محاصره" آمریکا را بهانه‌ای برای دسترسی به منابع طبیعی غنی ونزوئلا دانست و تأکید کرد: «ملت بولیواری مواد مخدر تولید نمی‌کند، کوکا یا ماری‌جوانا کشت نمی‌کند و قاچاق آن را نفرت‌انگیز می‌داند. اما نفت، گاز، طلا دارد و علاوه بر این، دارای عزت و کرامتی است که آنها در واشنگتن فراموش کرده‌اند.»

کابیو با لحنی قاطع هشدار داد: «وقتی پای دفاع از میهن در میان باشد، هر کاری می‌توان کرد، جز اینکه حماقت به خرج دهیم و از آن دفاع نکنیم. هرکس فکر می‌کند این تهاجم یک سرماخوردگی یا عطسه زودگذر خواهد بود، در اشتباه است. دشمنان خارجی و همچنین دشمنان داخلی غافلگیر خواهند شد.» او تأکید کرد کسانی که از تجاوز علیه ونزوئلا حمایت می‌کنند، باید بدانند با چه چیزی رو‌به‌رو هستند.

او در پایان با تأیید اینکه کاراکاس در هفته‌های اخیر اقدامات دفاعی خود را تقویت کرده است، گفت: «اساساً، این همان جنگی است که ما ۵۰۰ سال است درگیر آن هستیم. آنها می‌خواهند ما مستعمره باشیم، و ما قرار نیست مستعمره کسی باشیم.»