مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: متأسفانه تلاشها برای دستیابی به صلح از جمله تلاشهای رئیسجمهور ترامپ هیچ نتیجهای در بر نداشته است و من فکر میکنم سناریوی واقعبینانه این است که جنگ برای چند سال دیگر ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما کایا کالاس امروز (پنجشنبه) در گفتوگو با گروهی از رسانهها، سناریوهای احتمالی در مورد روند جنگ اوکراین را تشریح کرد.
به گزارش وبگاه «کالیبر» کالاس در این خصوص گفت: «من فکر میکنم سناریوی واقعبینانه این است که جنگ برای چند سال دیگر ادامه خواهد داشت. متأسفانه تلاشها برای دستیابی به صلح از جمله تلاشهای رئیسجمهور ترامپ هیچ نتیجهای در بر نداشته است.»
او در یک سناریوی بدبینانهتر هشدار داد که ممکن است اوکراین مجبور شود بخشی از خاک خود را واگذار کند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه چین را چالشی برای کشورهای غربی خواند گفت «اروپا هنوز درباره چین استراتژی واحدی ندارد و برای همین نمیتواند بهعنوان یک قدرت جهانی عمل کند».
کالاس در ۹ سپتامبر به پارلمان اروپا گفته بود که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، هیچ علاقهای به صلح در اوکراین ندارد.
وی در این خصوص مدعی شده بود «پوتین کوچکترین علاقهای به صلح ندارد و تنها زمانی جنگ را متوقف خواهد کرد که مجبور شود.»
او بر عزم اروپا برای حمایت از اوکراین تأکید کرد و گفت «روسیه نتوانسته اراده اوکراین را بشکند. اراده ما را هم نخواهد شکست.»
کالاس افزود که روسیه نمیتواند در این جنگ پیروز شود و باید عقبنشینی کرده و با اوکراین مذاکره کند.
او هشدار داد که پس از برقراری صلح، نباید اجازه داده شود روسیه دوباره خود را مسلح کند.
همچنین او گزارش داد که کشورهای اتحادیه اروپا تاکنون ۸۰ درصد از ۲ میلیون گلوله مهمات وعدهدادهشده را تأمین کردهاند و هدف این است که تا ماه اکتبر این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.
کالاس در حالی چنین اظهاراتی را در خصوص جنگ اوکراین مطرح کرده است که مقامهای روس بر این باورند که غرب بخصوص اروپا با کمکهای تسلیحاتی و فشار به روسیه به طولانی شدن جنگ اوکراین کمک میکنند.