۲۳۵ تشکل کارگری و کار فرمایی در چهارمحال و بختیاری فعالند.

فعالیت ۲۳۵ تشکل کارگری و کارفرمایی در چهارمحال و بختیاری

فعالیت ۲۳۵ تشکل کارگری و کارفرمایی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری در همایش هم‌اندیشی کانون‌های کارفرمایی و کارگری گفت: ۲۳۵ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان فعال هستند که نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های حوزه تعاون و رفاه اجتماعی ایفا کرده است.

رستم قنبری افزود: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان، سرمایه‌های اجتماعی ارزشمندی هستند که در تمامی مناسبت‌ها و برنامه‌های ملی از جمله دهه مبارک دولت و هفته تعاون، همراه و پشتیبان مجموعه اداره‌کل بوده‌اند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری، تعاملات مستمر با این تشکل‌ها برقرار بوده و در اجرای برنامه‌های مختلف، از جمله افتتاح تعاونی‌های نمونه، نقش کلیدی ایفا کرده‌اند. در همین هفته گذشته، یکی از تعاونی‌های استان به‌عنوان تعاونی برتر کشوری معرفی شد که افتخاری بزرگ برای مجموعه تعاون استان محسوب می‌

شود.

قنبری با اشاره به حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی استان گفت: در سال گذشته، عملکرد دستگاه‌های فعال در حوزه تعاون در استان، یک درصد بالاتر از میانگین کشوری بوده که نشان‌دهنده همت و همکاری مؤثر تمامی فعالان این بخش است.