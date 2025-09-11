پخش زنده
با تلاش مأموران انتظامی شهرستان بندر عباس قاچاقچیان در انتقال ۵۰ رأس دام قاچاق ناکام ماندند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس گفت: مأموران انتظامی پاسگاه مرکزی این شهرستان در اجرای طرح ضربتی مقابله با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین گشت زنی در یکی از محورهای فرعی شهرستان به یک دستگاه خودرو ایسوزو مشکوک شده و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: راننده خودرو با مشاهده مأموران اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز سریع خودرو متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۵۰ رأس دام زنده قاچاق کشف و ضبط شد.
سرهنگ علی اکبر مرادی گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر شد.
وی افزود: ارزش مالی احشام قاچاق کشف شده برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.