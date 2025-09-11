به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این اثر ارزشمند با کوشش سید محمد صادق مصدق و به اهتمام و تصحیح کاظم کشمیرشکن گردآوری و منتشر شده است. دیوان شامل حدود سیصد صفحه شعر در موضوعات آیینی، اخلاقی و اجتماعی است که بخشی از میراث فرهنگی و ادبی یزد را در خود جای داده است.

مرحوم حاج میرزاعلی‌نقی مدرس یزدی از روحانیان برجسته و شاعران متعهد یزد بود که علاوه بر جایگاه مذهبی، در عرصه ادبی نیز آثار ارزشمندی از خود به جا گذاشت.

سید محمد صادق مصدق، گردآورنده این مجموعه، درباره روند آماده‌سازی دیوان گفت: بیش از هیجده سال پیش با نوادگان مرحوم حاج سید نقی آشنا شدم. همان زمان نسخه‌هایی از اشعار ایشان به دستم رسید که تصمیم داشتم برای چاپ آماده کنم. این کار به دلایل مختلف سال‌ها به تأخیر افتاد، اما با همت خانواده، دوستان و همراهی استادان ادبی توانستم مجموعه را کامل و برای انتشار آماده کنم. اکنون که پس از سال‌ها انتظار این دیوان منتشر شده، خوشحالم که بخشی از میراث ادبی و فرهنگی یزد از فراموشی نجات یافته است.