به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با هفته فرهنگی آشتیان پارک کوهستان آشتیان به نام مهندس سعیدی آشتیانی، پدر پارک‌های جنگلی کشور نامگذاری شد.

این مراسم با حضور مدیرکل دفتر جنگل‌کاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و شماری از مسئولان استانی، شهرستانی و خانواده مهندس سعیدی برگزار شد.

پارک کوهستان آشتیان یکی از مکان‌های طبیعی و محبوب مسافران و شهروندان است.

در این مراسم با یاد دو تن از مفاخر آشتیان، مهندس حسین سعیدی آشتیانی و دکتر صادق فرعی شماری نهال غرس شد.