دو مرد جوان در قزوین غرق شدند
بر اساس گزارش روابط عمومی اورژانس پیشبیمارستانی استان قزوین، روز پنجشنبه، بیستم شهریور ماه، دو مرد جوان حدوداً ۳۰ و ۳۵ ساله در کانال آبی در محدوده نجفآباد قزوین غرق شدند و جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
این حادثه در ساعت ۱۵:۲۸ گزارش شد و تیمهای اورژانس و آتشنشانی به محل اعزام شدند، اما تلاشها برای نجات جان این دو نفر بینتیجه ماند.
علت دقیق حادثه توسط مراجع ذیصلاح در دست بررسی است.
اورژانس استان قزوین ضمن ابراز همدردی، از مردم درخواست کرد تا نکات ایمنی را هنگام حضور در کنار آبها رعایت کنند.