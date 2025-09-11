دو مرد جوان در قزوین غرق شدند

بر اساس گزارش روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین، روز پنج‌شنبه، بیستم شهریور ماه، دو مرد جوان حدوداً ۳۰ و ۳۵ ساله در کانال آبی در محدوده نجف‌آباد قزوین غرق شدند و جان باختند.