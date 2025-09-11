به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیرکل کمیته امداد استان قزوین گفت: تاکنون ۸ هزار بسته لوازم‌التحریر به ارزش چهار میلیارد تومان تهیه و در اختیار دانش‌آموزان نیازمند قرار گرفته است.

ناصر ظاهری گفته، پیش بینی می شود کمک 10 میلیارد تومانی پارسال، امسال به 11 میلیارد تومان برسد.

وی درباره مسیرهای دیگر مشارکت مردم نیکوکار هم گفت: کمک‌های نقدی از طریق شماره کارت 6037-9979-5002-8515، کد دستوری #8877028*، سامانه اینترنتی Emdad33808.ir و همچنین ارسال عدد ۳ به سرشماره 3000333328 قابل واریز است.