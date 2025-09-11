به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرمست در بازدید از طرح کمربندی ایلخچی گفت:کمربندی ایلخچی یکی از طرح‌های عمرانی آذربایجان شرقی است که به طور جد در حال پیگیری و اجرا بوده و از طرح‌های فعال آذربایجان شرقی بشمار می‌رود.

وی گفت:برای اجرای این طرح تامین اعتبار لازم انجام گرفته و اجرای آن از اولویت‌های اصلی استان بشمار می‌رود.

استاندار آذربایجان شرقی به رتبه اول استان در اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور اشاره کرد و گفت: طبق ارزیابی وزارت کشور و مراجع رسمی از بین ۳۱ استان کشور، آذربایجان شرقی از نظر حجم پروزه‌های عمرانی اعم از طرح‌های در حال اجرا، کلنگ زنی شده و قابل افتتاح رتبه اول کشور را با فاصله زیاد از رتبه دوم کشوری به خود اختصاص داده است.

سرمست افزود:هیچ گونه پروژه متوقف شده در استان وجود ندارد و با توجه به حجم بالای پروژه‌های قابل اجرا و افتتاح، به مرور در حال افتتاح آنها هستیم.