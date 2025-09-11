پخش زنده
استاندار آذربایجان شرقی از اجرای بیش از ۳۰۰ کیلومتر آزادراه در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرمست در بازدید از طرح کمربندی ایلخچی گفت:کمربندی ایلخچی یکی از طرحهای عمرانی آذربایجان شرقی است که به طور جد در حال پیگیری و اجرا بوده و از طرحهای فعال آذربایجان شرقی بشمار میرود.
وی گفت:برای اجرای این طرح تامین اعتبار لازم انجام گرفته و اجرای آن از اولویتهای اصلی استان بشمار میرود.
استاندار آذربایجان شرقی به رتبه اول استان در اجرای پروژههای عمرانی در کشور اشاره کرد و گفت: طبق ارزیابی وزارت کشور و مراجع رسمی از بین ۳۱ استان کشور، آذربایجان شرقی از نظر حجم پروزههای عمرانی اعم از طرحهای در حال اجرا، کلنگ زنی شده و قابل افتتاح رتبه اول کشور را با فاصله زیاد از رتبه دوم کشوری به خود اختصاص داده است.
سرمست افزود:هیچ گونه پروژه متوقف شده در استان وجود ندارد و با توجه به حجم بالای پروژههای قابل اجرا و افتتاح، به مرور در حال افتتاح آنها هستیم.